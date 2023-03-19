TFF 2. Lig Kırmızı Grup 27. hafta maçında GMG Kastamonuspor, konuk ettiği 1461 Trabzon FK’ye 4-2 mağlup oldu.
Stat: Gazi
Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu xx, Ahmet Şimşek xx, Oğuz Akyüz xx
GMG Kastamonuspor: Berkan Turan xx (Ömer Faruk Yücel dk. 68 xx), Abdulaziz Solmaz xx (Alican Özyürek dek. 46 xx), Ergin Keleş xxx, Ercan Yazıcı xx, Burak Çalık xx, Mustafa Güngör xx, Emre Can Coşkun xx (Kemal Can Aydemir dk. 68 x), Berkay Aydeniz xx, Kadir Keleş xx (Yusuf Talum dk. 76 x), Yasin Başaytaç xx (Seçkin Getbay dk. 46 xx), Yiğitali Bayrak xx
1461 Trabzon FK: Buğrahan Karslı xx, Tunahan Ergül xx, Batuhan Kör xxx (Muammer Denizhan Taşkan dk. 78 xx), Özkan Yıldırım xx (Tayfun Çulha dk. 78 x), Enes Karakuş xxx (Önder Selimoğlu dk. 84 ?), Nafican Yardımcı xx, Kerem Baykuş xxx (Ahmet Abdullah Çakmak dk. 68 x), Mert Özmen xx, Abdulkadir Korkut xx, Bahadır Erol xx (Fehmi Güneş dk. 68 xx)
Goller: Ergin Keleş (dk. 72, 90+2) (Kastamonuspor), Kerem Baykuş (dk. 33), Batuhan Kör (dk. 38), Kerem Baykuş (dk. 53), Enes Karakuş (dk. 71) (1461 Trabzon FK)
Sarı kartlar: Ercan Yazıcı, Ergin Keleş (Kastamonuspor)