Etimesgut Belediyespor: O. Mert Göktepe xx, İsmail Güner x, Atamer Bilgin x (Berke Gürbüz dk. 46 x), Berk Akgönül xx (Muhammed Beşir dk. 80 ?), E. Kınalı x (Furkan Polat dk. 80 ?), Reşo Akın ? (Aykut Civelek dk. 26 x), Sezen Özmen xx, Semih Üstün x, Turan Yılmaz xx, Gökhan Lale x, Gülhan Üreyen x (Sıddık İstemi dk. 69 x)

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