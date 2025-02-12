TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. haftasında GMG Kastamonuspor, evinde karşılaştığı 1461 Trabzon FK ile 1-1 berabere kaldı.
Hakemler: Abdullah Volkan Aydın, Ulaş Çelik, Gökhan Salduz
GMG Kastamonuspor: Sertaç Güzel, Oğuz Yılmaz (Mustafa Çaylı, dk. 58), Erhan Kartal, Burak Bilgen, Erkam Reşmen, Barış Gök, Ali Altınöz (Metincan Cici, dk. 74), Çınar Tarhan, Naim Dönmez (Ömer Kuşan, dk. 58), Ömer Önder (Mustafa Kapı, dk. 78), Ersel Aslıyürek
1461 Trabzon FK: Burak Öğür, Erhan Kara, Buğrahan Karslı, İbrahim Sürgülü, Cengizhan Bayrak, Muhammed Sarıkaya Metehan Yılmaz, Mustafa Fettahoğlu (Aygün Yıldırım, dk. 81), Eslem Öztürk (Mustafa Caner, dk. 65), Sedat Dursun, Süleyman Güneş (Eren Aydın, dk. 89)
Goller: Mustafa Fettahoğlu (dk. 50) (1461 Trabzon FK)
Sarı kartlar: Burak Bilgen, Erhan Kartal, Barış Gök, Çınar Tarhan (GMG Kastamonuspor), Erhan Kara, Burak Öğür (1461 Trabzon FK)