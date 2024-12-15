TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16. haftasında Giresunspor evinde karşılaştığı Belediye Derincespor ile 2-2 berabere kaldı.
Hakemler: Efe Tanrıverdi, Murathan Çomoğlu, Okan Taşköprü,
Giresunspor: Göktan, Ahmet Lütfi, Fatih, Ertuğrul, Şahin, Arda Cebeci (Miraç dk. 46), Ali Emirhan, Arda Kılıç, Alperen (Emre dk. 46), Mehmet, Furkan Kütük
Belediye Derincespor: Volkan Mert, Yusuf, İlker, Tugay, Hüseyin, Bedirhan, Ümitcan (Berat dk. 46), Batuhan, Hakkı Can, Berkay, Onur Taha
Goller: Tugay Güner (dk. 16), Mustafa Batuhan Altıntaş (dk. 87) (Belediye Derincespor), Şahin Dik (dk. 74), Ali Emirhan Akçay (dk. 79) (Giresunspor)
Sarı Kartlar: Tugay Güner, Hakkı Can Aksu, Ümitcan Ekşi, Berat Kartal (Belediye Derincespor), Arda Kılıç (Giresunspor)