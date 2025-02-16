Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 23. hafta maçında Giresunspor, sahasında karşılaştığı Bucaspor 1928’e 2-1 mağlup oldu.
Hakemler: Burak Kamalak, Sezgin Altun, Gökhan Karaboğa
Giresunspor: Göktan, Ahmet Lütfi, Furkan Arda (Alperen dk. 46 (Emre dk. 66)), Ertuğrul, Arda Cebeci, Miraç (Şahin dk. 46), Ali Emirhan, Arda Kılıç, Mehmet, Emirhan, Furkan
Yedekler: Ahmet Taha, Ömer Asaf, Emir, Gökmen, Ahmet, Orçun Kaan
Teknik Direktör: Adil Tozlu
Bucaspor 1928: Bayram, Doğan Can, Cebrail, Osman (Nizamettin dk. 46), Mehmet, İsmail (Doğan dk. 90+4), Emre Erdem, Çağrı, Buğra (Ali Emir dk. 79), Mecit Sercan (Muzaffer Buğra dk. 90+4), Zeki (Emre Nefiz dk. 67)
Yedekler: Berkin, Emir
Teknik Direktör: Ayhan Tuna Üzümcü
Goller: Çağrı Ortakaya (dk. 31), Cebrail İrtürk (dk. 89) (Bucaspor 1928), Ertuğrul Şenlikoğlu (dk. 65) (Giresunspor)
Sarı Kartlar: Ali Akçay, Arda Kılıç, Şahin Dik, Furkan Kütük, Ahmet Lütfi Kara (Giresunspor) Emre Erdem, Doğan Can Otman, İsmail Odabaşı, Mehmet Sak, Emre Nefiz (Bucaspor 1928)