TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 13. hafta maçında Giresunspor, sahasında Erbaaspor’a 3-0 mağlup oldu.

Hakemler: Kemal Savaş, Şükrü Çavcı, Recep Korkmaz

Giresunspor: Göktan, Ahmet Lütfi (Caner dk. 71), Fatih, Ertuğrul, Ali Emirhan, Arda, Barış, Alperen, Emre (Ahmet dk. 56, Emre Can dk. 71), Mehmet, Furkan

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Erbaaspor: Hüseyin, Selim (Tayyip dk. 87), Okavuçi (Hasan dk. 71), Gökhan, Mehmet Sıddık (Oğuz Han dk. 82), Abdullah (Berk dk. 82), Mustafa, Onurcan, Oktay, Bahadır, Enes

Goller: Onurcan Güler (dk. 19), Barış Gün (dk. 25 k.k.), Hasan Kaya (dk. 85) (Erbaaspor)

Sarı kartlar: Mustafa Şengül, Stanley Okavuci (Erbaaspor), Fatih Yılmaz (Giresunspor)

Kaynak: iha