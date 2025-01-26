TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19. haftasında Giresunspor, evinde karşılaştığı Diyarbekirspor ile 0-0 berabere kaldı.
Hakemler: Safa Yılmaz, Halit Çokyaşar, Esra Arıkboğa, Onur Can Dolğun
Giresunspor: Göktan, Ahmet Lütfi, Ertuğrul, Emircan (Muhammet Miraç dk. 76), Arda Cebeci, Ali Emirhan, Arda Kılıç (Şenel Hami dk. 76), Barış, Mehmet, Emirhan, Furkan
Diyarbekirspor: Cantuğ, Abdurrahman (Muhammet dk. 46), Samet Erdem (Seymen dk. 46), Ümit İbrahim Halil, Serkan, Ahmet Mumin, Mehmetcan (Emrullah dk. 46), Ömercan, Kağan Miray (Mutlu Aksu dk. 82), Mansur
Kırmızı kart: Ümit Bayraktar (dk. 63) (Diyarbekirspor)
Sarı kartlar: Arda Kılıç, Ahmet Lütfi Kara, Ali Emirhan Akçay, Ertuğrul Şenlikoğlu, Mehmet Keskin (Giresunspor), Abdurrahman İlkyaz, Mansur Çalar (Diyarbekirspor)