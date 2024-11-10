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TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 11. hafta maçında Giresunspor, Arnavutköy Belediyespor’a 5-0 mağlup oldu.

Hakemler: Kaan Kara, Baykal Tuna, Erkan Akbak, Hakan Yurtseven

Giresunspor: Erkan, Fatih, Furkan Arda (Mustafa Efe dk. 42), Ertuğrul, Şahin, Arda Cebeci (Emircan dk. 66), Ali Emirhan, Arda Kılıç, Barış, Alperen (Gökmen dk. 80), Furkan

Arnavutköy Belediyespor: Oğuz Çalışkan, Abdullah, Hakan, Oğuz Kocabal (Talha 65), Aykut Emre (Yiğit Emre dk. 73), Atalay (Mert dk. 65), Sirac (Muhammet Eren dk. 73), İsmail, Alperen (Kerem dk. 81), Ramazan, Caner Hüseyin

Goller: Caner Hüseyin Bağ (dk. 17), Alperen Pak (dk. 31), Aykut Emre Yakut (dk. 62), Yiğit Emre Çeltik (dk. 83), Talha Bulut (dk. 90+3) (Arnavutköy Belediyespor)

Sarı kartlar: Aykut Emre Yakut (Arnavutköy Belediyespor), Furkan Kütük (Giresunspor)

Kaynak: iha