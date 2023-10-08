TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 7. haftasında Fethiyespor, sahasında Denizlispor’u 3-1 mağlup etti.
Hakemler: Serkan Pınar, Oğuz Akyüz, Metin Yalçın
Fethiyespor: Enes, Şahan, Rıdvan, Murat (Özcan dk. 52), Selçuk (Ömer dk. 85), Nurettin, Abdullah, Işık Kaan, Berkay (Berat dk. 52), Ramazan (Ali dk. 46), Sezer (Mehmet Sacit dk. 36)
Denizlispor: Abdulkadir, Muhammet, Emirhan, Alihan, Samet (Yusuf dk. 87), Bekir, Muhammed (Emre dk. 62), Deniz (Mustafa dk. 62), Oktay, Emre Sağlık, Emre Furtana (Kemal dk. 87)
Goller: Bekir (dk. 22) (Denizlispor), Nurettin (dk. 59), Özcan (dk. 65), Ali (dk. 66) (Fethiyespor)
Sarı Kartlar: Işık Kaan, Özcan, Ali, Rıdvan (Fethiyespor), Emre Sağlık, Muhammet (Denizlispor)