TFF 2. Lig Kırmızı Grup 20. hafta maçında Fethiyespor, konuk ettiği Zonguldak Kömürspor’a 2-1 mağlup oldu.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 20. hafta maçında Fethiyespor, konuk ettiği Zonguldak Kömürspor’a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Fethiye Şehir
Hakemler: Yücel Büyük xx, Burak Celep xx, Mücahid Adem Çelebi xx
Fethiyespor: Murat xx, Taha Can xx, Rıdvan xx, Selim xx, Sinan xxx (Azad dk. 82 ?), Aykut xx (Burak dk. 67 xx), Oktay x, Selçuk xxx (Berkin dk. 67 xx), Emre xxx, Umut xxx (Ali Ceylan dk. 89 ?), Sezer xxx
Zonguldak Kömürspor: Yüksel xx, Emrah xx, Ercüment xxx, Aykut Emre xxx (Abdulkadir dk. 85 ?), Hakan xx, Mümin xx, Fatih xx, Mevlüt xxx, Emre xxx, Embiya xx (Erdem dk. 90 ?), Oğuzhan xx
Goller: Selçuk Alibaz (dk. 30) (Fethiyespor), Mevlüt Çelik, (dk. 48), Fatih Bektaş (dk. 82) (Zonguldak Kömürspor)
Sarı kartlar: Selçuk Alibaz, Burak Özduman (Fethiyespor), Mevlüt Çelik (Zonguldak Kömürspor)
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