TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 12. haftasında Fethiyespor, konuk ettiği Sarıyerspor ile 1-1 berabere kaldı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 12. haftasında Fethiyespor, konuk ettiği Sarıyerspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Fethiye Şehir
Hakemler: Necati Selçuk Şahin xx, Haydar Avcı xx, Furkan Ulu xx
Fethiyespor: Enes xx, Taha Can Velioğlu xxx, Şahan xx, Rıdvan xxx, Burak Başkaya x (Onur Taha dk. 31 xx), Oktay xx (Cihan dk. 76 x), Burak Özduman xx (Mustafa dk. 65 xx), Halil xx, Berkin xx (Sinan dk. 65 xx), Selçuk Alibaz xx, Selçuk Hakalmaz xx
Sarıyer: Hacı Ramazan Özkanlı xx, Hüsnü xx, Hüseyin xx, Taha Dönmez xx, Berkay xx, Atalay xx (Metin dk. 70 x), Nuri xx, Işık xx, Bahri xx, Ramazan Çevik xx (Eren dk. 74 x), Bertul xx
Goller: Hüseyin (dk. 6) (Sarıyerspor), Taha Can (dk. 17) (Fethiyespor)
Sarı Kartlar: Hacı Ramazan, Işık Kaan, Taha Dönmez (Sarıyerspor), Halil, Şahan (Fethiyespor)
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