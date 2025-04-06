Nesine 2. Lig Beyaz Grup’un 30. haftasında Fethiyespor, evinde karşılaştığı Kepez Belediyespor’u 1-0 mağlup etti.
Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş, Berk Tezcan, Batuhan Sarıgül
Fethiyespor: Anıl Demir, Çağan Kayra Erciyas, Şahan Akyüz, Berkay Can Değirmencioğlu, Canberk Ömer Özdemir, Ömer Mert Gündüz, Samed Hakan Kılıç, Berat Satır (Cihan Kazan dk. 70), Emre Bekir, Özcan Yaşar (İbrahim Yüksel dk. 70), Mehmet Kaan Türkmen
Kepez Belediyespor: Burak Çapkınoğlu, Sefa Yılmaz (Ahmet Hakan Demirli dk. 70), Murat Yılmaz, Cerem Talha Dinçer (Rüstem Yiğit dk. 81), Muzaffer Kocaer, Zafer Göktuğ Erdem (Ege Özkayımoğlu dk. 60), Sabahattin Emir Boz, Anıl Şahin, Aykut Uluç, Orhan Aktaş, Melik Derin (Osman dk. 81)
Gol: Mehmet Kaan (dk. 45) (Fethiyespor)
Sarı kartlar: İbrahim Yüksel (Fethiyespor), Aykut Uluç, Cerem Talha (Kepez Belediyespor)