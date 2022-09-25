TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, konuk ettiği Etimesgut Belediyespor’u 85. dakikada Selçuk Alibaz’ın attığı gol ile 1-0 yenerek, evindeki kazanma serisini sürdürdü.

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