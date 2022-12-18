TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 19. hafta mücadelesinde Fethiyespor, ilk yarının son maçında konuk ettiği Adıyaman FK’ya takıldı. Lacivert-beyazlılar, 55. dakikada Göktan’ın golüne 58. dakikada Sinan’ın golüyle cevap verdi. Fethiyespor, puanını 22’ye yükseltti.

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