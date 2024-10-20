TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Adana01 FK’ya 2-1 mağlup oldu.
Hakemler: Emre Kaan Çalışkan, Batuhan Topçu, Murathan Çomoğlu
Fethiyespor: Arda Akbulut, Emre Bekir, Şahan Akyüz, Berkay Can Değirmencioğlu, Çağan Kayra Erciyas, Serdar Ümit Deniz, Ömer Mert Gündüz (Berat Satır dk. 76 ), Samed Hakan Kılıç (Mehmet Kaan dk. 84), Ahmet Dereli, Özcan Yaşar (Nurettin Çakır dk. 70), Muhammet Enes Erdem
Adana 01 FK: Muharrem Tunay Meral, Hakan Özkan, Yiğit Demir, Fatih Somuncu, Samed Ali Kaya, Ali Akkuş (Berat Genç dk. 46), Selim Ilgaz (Fadıl dk. 87), Alper Kadir Duruk, Yusuf Yalçın Arslan, Mehmet Alp Kurt, Mehmet Mustafa Yıldızaç (Samed Karakoç dk. 80)
Goller: Özcan Yaşar (dk. 38) (Fethiyespor), Samed Ali (dk. 58), Selim (dk. 83) (Adana01 FK)
Sarı kartlar: Emre Bekir (Fethiyespor), Yusuf Yalçın, Mehmet Alp, Ali Akkuş (Adana01 FK)