TFF 2.lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Uşak Spor A.Ş Kulübü 2-0 mağlup oldu.
TFF 2.lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Uşak Spor A.Ş Kulübü 2-0 mağlup oldu.
Stat: Fethiye Şehir
Hakemler: Metehan Alpat xx, Adem Şahan xx. Ferhat Çalar xx
Fethiyespor:
Enes x, Doğan Can x(Aykut dk. 75 x), Taha Can xx, Rıdvan xx, Selim xx, Burak Başkaya x(Cihan dk. 46 x), Oktay x, Burak Özduman x(Berkin dk. 54 x), Selçuk Alibaz xx, Onur Taha x(İlyas dk. 63 x), Selçuk Hakalmaz x
Uşak Spor A.Ş.: Vedat xxx, Şamil xxx, Muzaffer xxx(Doğan k. 85 xx), Onurcan xx(Ahmet Hakan dk.72 xx), Sefer xxx (İbrahim Çağrı k. 65 xx), Murad Han xxx(Ömer Faruk k. 65 xx), Murat Şenel xx (Dk 85 İbrahim xx), Mehmet xx, Onur xx, Sefa xx, Erhan xx
Goller: Murad Han (dk. 36) Onurcan (dk. 45+3) (Uşakspor),
Sarı Kartlar: Selim, Enes, Cihan, Selçuk, Oktay Balcı (Fethiyespor), Vedat (Uşakspor)
Yorumlar