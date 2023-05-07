TFF 2. Lig Beyaz Grup 36. haftasında Amedspor, deplasmanda karşılaştığı 24 Anagold Erzincanspor karşısında aldığı 1-0 yenilgiyle play-off yolunda büyük yara aldı.

TFF 2. Lig takımlarından play-off yolunda 57 puanla dördüncü sırada bulunan Amedspor, ligde 53 puanla beşinci sırada yer alan 24 Anagold Erzincanspor ile karşı karşıya geldi. Amedspor deplasmanda karşılaştığı Erzincanspor’a 1-0 yenilerek büyük yara aldı. Maçın tek golünü 17. dakikada Batuhan Altıntaş kaydetti.

Amedspor, evinde 16 Mayıs Salı günü saat 15.00’te Düzcespor ile karşılaşacak. Ligin son mücadelesinde ise 20 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00’te deplasmanda Menemen FK ile karşı karşıya gelecek.