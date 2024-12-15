TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16. haftada Çimentaş Elazığspor, konuk ettiği Beyoğlu Yeni Çarşı ile 2-2 berabere kaldı.
Hakemler: Mustafa Ünver, Gökmen Çambel, Enes Samanlı
Elazığspor: Mücahit Çıra, Ercan Coşkun, Kerim Frei, Beykan Şimşek (Alpay dk. 81), Yusuf Mert Tunç (Melih dk. 59), Maksut Taşkıran (Kerem dk. 81), Hasan Ekici, Yağızcan Erdem, Ali Keten, Mikail Koçak, Berşan Yavuzay (Mehmet Ablay dk. 70)
Beyoğlu Yeni Çarşı: Boran Güngör, Batuhan Yılmaz, Fatih Bektaş, Bilal Budak (Muhammed Arda dk. 86), Miraç Yağız Altınçayır (Batuhan dk. 46), Taha Aydınlı, Mutlu Güler (Mustafa dk. 66), Bora Aydınlık (Ulaş dk. 66), Mehmet Soyarslan, Emircan Alturan (Kaan Deniz dk. 46), Bahattin Berke Demircan
Goller: Yusuf Mert (dk. 39), Maksut (dk. 51) (Elazığspor), Bahattin Berke (dk. 68), Ulaş (dk. 90+3) (Beyoğlu Yeni Çarşı)
Sarı Kartlar: Mikail, Ali, Ercan, Yağızcan (Elazığspor), Bahattin Berke, Fatih, Taha, Batuhan (Beyoğlu Yeni Çarşı)