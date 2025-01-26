TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19. haftada Çimentaş Elazığspor, konuk ettiği Belediye Derincespor’u 1-0 mağlup etti.
Hakemler: Tayfun Sarı, Ersin Erbay, Emirhan Durmaz
Elazığspor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Muhammet Ömer Çakı, Muhammed Gönülaçar, Ercan Coşkun, Kerim Frei, Yusuf Mert Tunç, Maksut Taşkıran (Melih dk. 73), Yağızcan Erdem (Mikail dk. 64), Ali Keten, Halil İbrahim Sönmez (Mehmet Ablay dk. 87), Berşan Yavuzay
Belediye Derincespor: Volkan Mert Korkmaz, Haşim Arda Sarman, Yusuf Sarohan (Emirhan dk. 83), İlker Akar, Yunus Karakaya, Mustafa Batuhan Altıntaş, Denizalp Özdemir, Ümitcan Ekşi (Tugay dk. 64), Sercan Demirkıran, Yiğit Canguru (Bedirhan dk. 89), Berat Kartal (Enes dk. 83)
Gol: Yusuf Mert (dk. 3) (Elazığspor)
Sarı kartlar: Ercan (Elazığspor), Yiğit, Anıl (Belediye Derincespor)