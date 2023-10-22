Düzcespor, TFF 2. Lig’in 10. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği İnegölspor’a 3-2 mağlup oldu.

Hakemler: Tarık Güldal, Emrah Uluçay, Selim Şenöz

Düzcespor: Taha Ayan, Hamit Kulya (Hüseyin Atakan Üner dk. 70), Ahmet Sun, Oğuzhan Aydoğan, Mehmet Bektaş, Emre Gündoğdu, Yasin Palaz, Şafak Şafakoğlu, İsmail Zehir (Serdarcan Eralp dk. 83), Kerem Can Akyüz, Uğur Arslan Kuru

İnegölspor: Bekir Sevgi, Furkan Özyapı (Batuhan Altıntaş dk. 64), Uğur Mustafa Türk (Yusuf Kocatürk dk. 85), Mete Sevinç, Cengiz Ötkün (Serhat Baştan dk. 83), Orhan Aktaş, Yusuf Talum, Uğur Utlu, Erkan Arda Çağdaş (Samet Karakoç dk. 64), Ferhat Görgülü, Okan Deniz

Goller: Ahmet Sun (dk. 37, 54) (Düzcespor) Uğur Mustafa Türk (dk. 42, 79), Okan Deniz (dk. 46) (İnegölspor)

Kırmızı kart: Emre Gündoğdu (dk. 62), Mehmet Bektaş (dk. 90+4) (Düzcespor)

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Sarı kartlar: Ferhat Görgülü, Okan Deniz (İnegölspor)