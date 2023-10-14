TFF 2. Lig’in 8. haftasında Düzcespor, sahasında karşılaştığı 24 Erzincanspor’a 6-0 mağlup oldu.
Hakemler: Salih Özcan, Sezgin Şahbaz, Çağrıcan Pazarcıklı
Düzcespor: Taha Ayan, Serdarcan Eralp (Hasan Küççük dk. 45), Ahmet Sun, Sedat Cengiz, Mehmet Bektaş (İlkay İşler dk. 45), İbrahim Alan (Yakup Ramazan Zorlu dk. 59), Yasin Palaz, Şahin Şafakoğlu, İsmail Zehir, Kerem Can Akyüz (Hamit Kulya dk. 82), Ömer Eserkaya
24 Erzincanspor: Hüseyin Koç, Kamil İçer (Gökhan Payal dk.73) Furkan Işıkdemir (Enes Yılmaz dk. 82), Çınar Tarhan, Yunus Tarhan (Özkan Yiğit Er dk. 45), Muhammed Enes Yılmaz (Ali Sefer dk. 82), Yusuf Onur Arıkan, İlker Günaslan, Hasan Kaya, Gençer Cansev, Bahadır Taşdelen (Ziya Alkut dk. 73)
Goller: Çınar Tarhan (dk. 6 ve 87), Muhammet Enes Yılmaz (dk. 14), Hasan Kaya (dk. 62), Ziya Alkurt (dk. 79 ve 85) (24 Erzincanspor)
Sarı kartlar: Ömer Esenkaya, Kerem Can Akyüz, Hasan Küçcük (Düzcespor), Furkan Işıkdemir (24 Erzincanspor)