Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Kürşathan Akın, Birkan Altındaş
Denizlispor: Abdülkadir Sünger, Emirhan Kaşcıoğlu, Bekir Turaç Böke, Muhammed Eren Kıryolcu (Alihan Kalkan dk. 46), Oktay Kısaoğlu, Gökhan Süzen (Emre Yıldırım dk. 90?), Emre Sağlık, Ahmet Tekin, Mustafa Kaçan (Alaattin Öner dk. 90?), Emre Furtuna(Deniz Kodal dk.70), Emre Burgaz (Mehmet Eren Sıngın dk. 70),
İnegölspor: Bekir Sevgi, Muhammed Samet Karakoç (Serhat Baştan dk. 62), Furkan Özyapı, Uğur Mustafa Türk, Mete Sevinç, Cengiz Ötkün (Ethem Balcı dk. 83), Orhan Aktaş, Yusuf Talum(Erkan Arda Çağdaş dk. 74), Uğur Utlu, Ferhat Görgülü, Okan Deniz(Yusuf Kocatürk dk. 74)
Goller: Mustafa Kaçan (dk. 24), Bekir Turaç Böke (dk. 53) (Denizlispor) (İnegölspor)
Sarı kartlar: Emre Sağlık (dk. 19), Alihan Kalkan(dk. 75), Emirhan Kaşcıoğlu (dk.86), Mustafa Kaçan (dk.87)(Denizlispor) Mete Sevinç (dk. 45), Orhan Aktaş (dk. 75), Serhat Baştan (dk. 86) (İnegölspor)