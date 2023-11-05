TFF 2. Lig’in 12. haftasında Denizlispor sahasında karşılaştığı Menemen FK’ya 2-1 mağlup oldu.
Hakemler: Tarık Güldal, Sezgin Şahbaz, Niyazi Atakan Ataseven
Denizlispor: Abdülkadir Sünger, Emre Yıldırım, Muhammet Özkal, Emirhan Kaşcıoğlu, Samet Emre Gündüz (Muhammed Eren Kıryolcu dk. 63), Bekir Turaç Böke, Oktay Kısaoğlu, Gökhan Süzen, Mustafa Kaçan, Emre Furtuna (Mehmet Ali Ulaman dk. 63), Emre Burgaz (Deniz Kodal dk. 81)
Yedekler: Ali Eren Yalçın, Ramazan Karakurt, Mehmet Eren Sıngın, Ertuğrul Yıldırım, Kemal Çetinkaya, Yusuf Emre İnanır, Ahmet Tekin
Teknik Direktör: Bülent Ertuğrul
Menemen FK: Oğuz Çalışkan, Muhammed Emir Terzi (Özkan Yıldırım dk. 46), Onur Akdeniz, Feyyaz Belen (Abdulkadir Öksüz dk. 34), Mertcan Açıkgöz, Kemal Rüzgar, Sedat Şahintürk (Orhan Yıldırım dk. 87), Recep Aydın (Emre Keskin dk.87), Hıfsullah İsmail Erdoğan, Mehmet Alp Kurt, Samed Ali Kaya (Erhan Kara dk. 46)
Yedekler: Bora Göymen, Emir Akay, Onat Kutay Kurt, Umut Can Kanber, Hüsamettin Yener,
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
Goller: Bekir Turaç Böke (dk. 4) (Denizlispor), Kemal Rüzgar (dk. 25), Orhan Yıldırım (dk. 90) (Menemen FK)
Sarı kartlar: Bekir Turaç Böke (dk. 85)(Denizlispor)