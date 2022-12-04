Fatih Karagümrük’te Caner Erkin ile yollar ayrıldı

Fatih Karagümrük’te Caner Erkin ile yollar ayrıldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Çorum FK, sahasında karşılaştığı Menemen FK’yı 2-1 mağlup etti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.