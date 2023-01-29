Goller: Sinan (dk. 32 pen.) Murat (dk. 34) Suat (dk. 40 ve 63) (Çorum FK), Nurettin (dk. 40 ve 71) (Nazilli Belediyespor)

TFF 2. Lig Beyaz Grup’un 22. haftasında Çorum FK sahasında karşılaştığı Nazilli Belediyespor 4-2 mağlup etti.

Sinan Kaloğlu: "Her puanın önemli olduğu haftalardayız"

Sinan Kaloğlu: "Her puanın önemli olduğu haftalardayız"

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