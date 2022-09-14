TFF 2. Lig Beyaz Grup’un 4. haftasında Çorum FK sahasında Bursaspor’u 2-1 etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’un 4. haftasında Çorum FK sahasında Bursaspor’u 2-1 etti.

Olaylar çıktı

Maç sırasında ve devre arasında tribünler karıştı. Her iki takım taraftarı birbirlerine şişe ve sandalye fırlattı. Taraftar grupları arasında tansiyonun iyice yükselmesi üzerine her iki tribünde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Olaylar sırasında bir taraftar ve bir polis hafif şekilde yaralandı.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Alpaslan Şen xx, Sezgin Şahbaz xx, Metin Yalçın

Çorum FK: Bayram Olgun xx, Emre Öztürk xx (Mustafa Eren Damar dk. 83 ?), Salih Zafer Kurşunlu xx, Mehmet Akyüz xxx (Burak Çalık dk. 66 xxx), Suat Kaya xx (Enes Nalbantoğlu dk. 66 x), Murat Yıldırım xx (Atakan Akkaymak dk. 80 ?), Ferhat Yazgan xx, Serkan Yavuz xx, Erkan Kaş xx, Ali Akkuş xx, Sinan Kurumuş

Bursaspor: Canberk Yurdakul xx, Abdullah Tazgel xx, Ozan İsmail Koç xx, Kubilay Sönmez xx, Hasan Ayaroğlu xx, Berat Altındiş xx (Hamza Baran Arıkan dk. 80 ?), Enver Cenk Şahin xx, Eren Tunalı xx, Ertuğrul Kurtuluş xx, Kerem Kök xx, Mustafa Genç xx

Goller: Mehmet Akyüz (dk. 25), Burak Çalık (dk. 78(Çorum FK), Mustafa Genç (dk. 30) (Bursaspor)

Sarı Kartlar: Ali Akkuş, Gürkan Okan, Serkan Yavuz (Çorum FK), Enver Cenk Şahin, Hasan Ayaroğlu (Bursaspor)