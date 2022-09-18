Goller: Berat Altındiş (dk. 12) (dk. 43), Enver Cenk Şahin (dk. 48, 64 ve 71) (Bursaspor)

TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında Bursaspor sahasında Sivas Belediyespor’u 6-0 mağlup etti.

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