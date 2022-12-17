TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 19. haftasında Diyarbekirspor’u konuk eden Bucaspor 1928, rakibini 4-0 mağlup etti.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 19. haftasında Diyarbekirspor’u konuk eden Bucaspor 1928, rakibini 4-0 mağlup etti.
Stat: Yeni Buca
Hakemler: Demokrat Özgür Güneş xx, Serdar Osman Akarsu xx, Arif Dilmeç xx
Bucaspor 1928: Kıvanç Küçükkarış xxx, Mazlum Demir xx, Onur Özcan xx, Alper Duruk xx, Saruhan Fındıkcı xxx (Ege Okka dk. 90+1?), Cuma Menize xx (Taşkın Çalış dk. 76 x), Furkan Çil xx, Erhan Şentürk xx (Mehmet Fuat Gölbaşı dk. 70 x), Enes Alıç xx, Erhan Çelenk xxx (Tunç Murat Behram dk. 90+1 ?), Berke Bıyık xxx (Recep Gül dk. 90+1 ?)
Yedekler: Alp Tutar, Lokman Gör, Eycan Kaya, Hasan Çelik, Emre Erdem
Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar
Diyarbekirspor: Kurtuluş Yurt x, Baran Işık x, Nuri Melih Mursal xx, Enes Subaşı xx, İsa Baltacı xx (Fatih Çıplak dk. 84 ?), Serhat Çalışan x, Cihan Aydın x (Ozan Karabacak dk. 46 x), İlker Sayan xx, Berkay Ceylan x, Seymen Yağmur x (Muhammed Sarıkaya dk. 36 xx), Onat Kutay Kurt xx
Yedekler: Mücahit Çıra, Şerif Doğan, Rıdvan Bingöl, Emrullah Sayar
Teknik Direktör: Zafer Yiğit
Goller: Berke Bıyık (dk. 14 ve 86), Erhan Şentürk (dk. 45) (pen.), Erhan Çelenk (dk. 85) (Bucaspor 1928)
Sarı kartlar: Cuma Menize, Alper Duruk, Mazlum Demir, Onur Özcan, Taşkın Çalış (Bucaspor 1928), Kurtuluş Yurt, Muhammed Sarıkaya (Diyarbekirspor)
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