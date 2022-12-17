Goller: Berke Bıyık (dk. 14 ve 86), Erhan Şentürk (dk. 45) (pen.), Erhan Çelenk (dk. 85) (Bucaspor 1928)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 19. haftasında Diyarbekirspor’u konuk eden Bucaspor 1928, rakibini 4-0 mağlup etti.

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