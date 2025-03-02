TFF 2. Lig Beyaz Grup 24. haftasında Bucaspor 1928, konuk ettiği Beyoğlu Yeniçarspor’u 2-1 mağlup etti.
Hakemler: Mertcan Erölmez, Cihad Buyurgan, Cem Mustafa Akpınar
Bucaspor 1928: Bayram Olgun, Doğan Çamlı, Cebrail İrtürk, Emre Erdem, Mehmet Sak (Nizamettin Çalışkan dk. 46), İsmail Haktan Odabaşı (Buğra Akçagün dk. 68) Ali Emir Pervanlar dk. 89), Emir Bilgin (Muzaffer Buğra Hotur dk. 68), Çağrı Ortakaya, Zeki Yıldırım, Mecit Deniz (Emre Nefiz dk. 79), Yasin Öztekin
Teknik Direktör: Engin Dursun
Beyoğlu Yeniçarspor: Beytullah Buğra İpek, Batuhan Yılmaz, Miraç Yağız Altınçayır (Batuhan Ekinci dk. 64), Taha Aydınlı, Mutlu Güler (Bilal Budak dk. 81), Mehmet Soyarslan, Murat Arda Ayhan (Emircan Alturan dk. 46), Fatih Bektaş, Göktan Işılak (Muhammed Arda Uzun dk. 88), Bahattin Berke Demircan, Kubilay Akyüz (Ulaş Şimşek dk. 63)
Teknik Direktör: Efe İnanç
Goller: Yasin Öztekin (dk. 4 ve 76 pen.) (Bucaspor 1928), Berke Demircan (dk. 51) (Beyoğlu Yeniçarspor)
Sarı kartlar: Nizamettin Çalışkan (Bucaspor 1928), Murat Arda Ayhan, Kubilay Akyüz, Batuhan Ekinci (Beyoğlu Yeniçarspor)