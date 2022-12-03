Karagümrük, Burak Bekaroğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı

Karagümrük, Burak Bekaroğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 17. haftasında Bucaspor 1928, konuk ettiği Van Spor FK’ye 1-0 mağlup oldu.

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