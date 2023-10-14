TFF 2. Lig Beyaz Grup 8. haftasında Vanspor FK, evinde konuk ettiği Esenler Erokspor’u 1-0 yenerek 1 hafta aradan sonra tekrar liderliğe yükseldi.
Stat: Atatürk
Hakemler: Berkan Çetin xx, Melih Kurtuluş xx, Oğuzhan Yazır xx
Vefa Group Van Spor FK: Nurullah Aslan xxx, Ahmet Eren xx (Abdulcebrail Akbulut x dk. 81), Burak Kavlak xx, Harun Kavaklıdere xxx, Bekir Can Kara xx, Ahmet Ülük xx (Kerem Çağatay x dk. 73), Muhammed Ali Doğan xx, Emre Öztürk xx, Erdem Seçgin xx, Şerif Doğan xx, (Furkan Sakı x dk. 73), Bertuğ Bayar xx (Berke Demircan x dk. 64)
Teknik direktör: Mustafa Sarıgül
Esenler Erokspor: Ercüment Kafkasyalı x, Sakıb Aytaç x, Sefa Narin x, Ali Yavuz Kol x, Alper Karaman x (Hüseyin Afkan x dk. 83), Onur Eriş x, Serdar Cansu x, Abuzer Gaffar Toplu x (İdris Fuat x dk. 39), Nafican Yardımcı x, Onur Akbay x (Sertaç Çam x dk. 55), Taygun Vurgun x (Maksut Taşkıran x dk. 56)
Teknik direktör: Mehmet Altıparmak
Gol: Burak Kavlak (dk.61) (Vanspor FK),
Sarı kartlar: Bekir Can Kara, Emre Öztürk, Kerem Çağatay, Nurullah Aslan (Vanspor FK), Ali Yavuz Kol, Sakıb Aytaç (Esenler Erokspor)