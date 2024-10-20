TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 8. haftasında Belediye Derincespor, konuk ettiği Somaspor’u 1-0 yenerek ligde ilk galibiyetini aldı. Öte yandan maçın başında aldığı darbede kafatası çatlayan kaleci Yağızcan Akyürek hastaneye kaldırıldı.
Hakemler: Berkan Çetin, Mehmet Sonay, Berkay Diniz
Belediye Derincespor: Volkan Mert korkmaz, İlker Akar, Yunus Karakaya (Ümitcan Ekşi dk. 46), Tugay Güner (Berkay Samancı dk. 83), Denizalp Özdemir (İsa Nalbant dk. 60), İlyas Yılmazer, Bedirhan Yıldız (Hüseyin Afkan dk. 72), Mustafa Batuhan Altıntaş (Yusuf Efe Yaman dk. 83), Hakkı Can Aksu, Onur Taha Takır, Berat Kartal (Ömer Alp Gülay dk. 90+4)
Somaspor: Yağızcan Akyürek (Onur Tekin dk. 15), Mahmut Şat, Yiğit Utku Gök, Erdem Aygül (Yusuf Delen dk. 89), Cemil Devrim (Rahmi Anıl Başaran dk. 71), Kenan Fakılı, Kamil Fidan, Yasin Yıldız, Caner Cengiz (Okan Karaman dk. 79), Aykut Çolakoğlu, Kadir Karış (Murat Şevik dk. 71)
Gol: Bedirhan Yıldız (dk.63) (Belediye Derincespor)
Sarı kartlar: Hakkı Can Aksu, Mustafa Batuhan Altıntaş, Onur Taha Takır (Belediye Derincespor), Aykut Çolakoğlu, Yasin Yıldız, Kamil Fidan (Somaspor)