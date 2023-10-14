TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. haftada Belediye Derincespor sahasında karşılaştığı Karaman FK il 0-0 berabere kaldı.
Hakemler: Bayram Başkan, Efe Kurtuluş, Sabri Üstünel
Belediye Derincespor: Eray Birniçan, Canberk Ömer Özdemir, Alpay Çelebi, Erdi Can Şehit (Ünal Emre Durmuşhan dk. 87), Okan Baydemir (Taha Aydınlı dk. 57), Mehmet Akyüz (Eren Bayraktar dk. 46), Oğuz Kocabal, Alperen Pak, Hüseyin Karabey, Volkan Altınsoy, Melik Derin (Tuğkan Kamışoğlu dk. 78)
Karaman Futbol Kulübü: Hayrullah Mert Akyüz, Alper Tursun, Mete Yıldız, Ahmet Furkan Özcan, Nadir Çiftçi (Oktay Balcı dk. 65), Özcan Aydın (Erdem Dikbasan dk. 65), İbrahim Can Köse, Ömer Faruk Gümüş (Ahmet Karademir dk. 58), Berkan Burak Turan (Şiyar Kepir dk. 85), Kadir Kaan Yurdakul, Polat Abay
Sarı kartlar: Hüseyin Karabey, Canberk Ömer Özdemir (Belediye Derincespor), Kadir Kaan Yurdakul, Ahmet Furkan Özcan, Mete Yıldız (Karaman FK)