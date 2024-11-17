TFF 2. Lig Kırmızı Grup 12. haftasında Belediye Derincespor evinde karşılaştığı Karacabey Belediyespor’a 2-0 mağlup oldu.
Hakemler: Abdullah Volkan Aydın, Yusuf Şimşek, Hüseyin Sağlık
Belediye Derincespor: Baran Güler, İlker Akar, İlyas Yılmazer, Hüseyin Eren Bektaş, Hakkı Can Aksu, Onur Taha Takır (Denizalp Özdemir dk. 73), Tugay Güner, Hüseyin Afkan (İsa Nalbant dk. 73), Ümitcan Ekşi (Bedirhan Yıldız dk. 81), Berat Kartal, Mustafa Batuhan Altıntaş
Karacabey Belediyespor: Eray Birniçan, Yusuf Ziya Gümüş, Ahmet Furkan Özcan, Fahri Pınar, Serhat Kot, Abdullah Balıkçı (Melih Sağlam dk. 90+3), Furkan Yasin Yalçın (İbrahim Demir dk. 88), Berke Özgün, Ali Aydemir (Ömer Faruk Yücel dk. 88), Koray Yağcı (Azat Çakar dk. 72), Muhammed Enes Yılmaz
Goller: İbrahim Demir (dk. 90+4), Ömer Faruk Yücel (dk. 90+6) (Karacabey Belediyespor)
Sarı kart: Serhat Kot (Karacabey Belediyespor)