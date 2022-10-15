Maçın 90 dakikası Bayburt Özel İdarespor’un 2-0’lık galibiyetiyle sona erdi. Ligdeki puanının 4’e çıkaran Bayburt Özel İdarespor, 11. haftada 23 Ekim Pazar günü Afyonspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Bayburt Özel İdarespor, 61. dakikada Ali Ateş’in ayağından ikinci golü bularak skoru 2-0 yaptı.

Karşılaşma öncesi Bartın’daki patlamada hayatını kaybeden vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0’lık skorla sonuçlandı. Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Bayburt Özel İdarespor 49. dakikada Mustafa Yiğit Turgut’a yapılan faul sonrası ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına gelen Furkan Özdemir sert bir vuruşla topu filelerle buluşturdu ve 1-0 öne geçti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta Bayburt Özel İdarespor kendi evinde ağırladığı Bursaspor’u 2-0’lık skorla yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Bayburt Tasarım Beceri Merkezi misafirlerini ağırlamaya devam ediyor

Bayburt Tasarım Beceri Merkezi misafirlerini ağırlamaya devam ediyor

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