TFF 2. Lig 13. hafta maçında Balıkesirspor sahasında Kırklarelispor’u konuk etti. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Balıkesirspor’un golünü 5. dakikada Oğuzhan Aynaoğlu kaydederken konuk ekibin golünü 21.dakikada Uğur Aygören attı. Balıkesirspor bu sonuçla puanını 9 yaparken konuk ekip Kırklarelispor haftayı 18 puanla tamamladı.

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