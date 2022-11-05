TFF 2. Lig 13. hafta maçında Balıkesirspor sahasında Kırklarelispor’u konuk etti. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Balıkesirspor’un golünü 5. dakikada Oğuzhan Aynaoğlu kaydederken konuk ekibin golünü 21.dakikada Uğur Aygören attı. Balıkesirspor bu sonuçla puanını 9 yaparken konuk ekip Kırklarelispor haftayı 18 puanla tamamladı.

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TFF 2. Lig 13. hafta maçında Balıkesirspor sahasında Kırklarelispor’u konuk etti. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Balıkesirspor’un golünü 5. dakikada Oğuzhan Aynaoğlu kaydederken konuk ekibin golünü 21.dakikada Uğur Aygören attı. Balıkesirspor bu sonuçla puanını 9 yaparken konuk ekip Kırklarelispor haftayı 18 puanla tamamladı.