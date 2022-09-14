Balıkesirspor, sahasında Etimesgut Belediyespor’a 3-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Eren Kınalı, 72 ve 86. dakikada Turan Yılmaz kaydederken, Balıkesirspor’da Sedat Dursun 15. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonucun ardından Balıkesirspor 4 puanda kalırken, Etimesgut Belediyespor puanını 5’e çıkardı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 4. haftasında Balıkesirspor sahasında Ankara temsilcisi Etimesgut Belediyespor’a 3-0 mağlup oldu.

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