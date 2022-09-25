TFF 2. Lig Beyaz Grupta Amed Sportif Faaliyetler, Bursaspor’u sahasında 2-0 mağlup etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grupta Amed Sportif Faaliyetler, Bursaspor’u sahasında 2-0 mağlup etti.

Yeni Diyarbakır Stadyumu’nda oynanan ve binlerce taraftarın takip ettiği karşılaşma gergin bir atmosferde oynandı. Ev sahibi taraftarların coşkulu tezahüratlarıyla start alan karşılaşmada Amed Sportif Faaliyetler etkili bir futbol sergiledi. 30. dakikada gelişen Amed Sportif Faaliyetler atağında Caner’in ortasında Mehmet Aleddinoğlu gelişine bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. (1-0) Müsabakanın ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda da baskılı futbolunu sürdüren Amed Sportif Faaliyetler, 50. dakikada farkı 2’ye çıkardı. Bu dakikada gelişen atakta ev sahibi takımın deneyimli futbolcusu Mansur Çalar, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Taraftarların büyük bir baskısı ve tezahüratları altında oynanan karşılaşma Amed Sportif Faaliyetlerin 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. Geniş güvenlik önlemleri altında sona eren karşılaşma sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Bursaspor, güvenlik güçlerinin geniş önlemleri altında sahadan ayrılarak, havaalanına götürüldü.

Stat: Yeni Diyarbakır

Hakemler: Safa Yılmaz xx, Şenol Bektaş xx, Samet Özkul xx

Amed Sportif Faaliyetler: Cantuğ Temel xxx, Hüseyin Güngör xx, Cenk Kaplan xx, Kerem Çağatay xx, Ömer Bozan xxx (Emrullah Ertaş dk. 83 ?), Mehmet Gürkan Öztürk xx (Taner Gümüş dk. 64 x), Oğuz Çetinkaya xx, Mehmet Alaedinoğlu xxx, Anıl Şahin xx, Mansur Çalar xxx (Mustafa Seyhan dk. 63 x), Okan Deniz xx (Serdar Eylik dk. 74 x)

Bursaspor: Canberk Yurdakul x, Abdullah Tazgel xx, Furkan Emre Ünver xx, Ozan İsmail Koç x (Turhan Yıldız dk. 69 xx), Kubilay Sönmez xx, Berat Altıntaş x (Emre Tepegöz dk. 56 x), Enver Cenk Şahin xx, Eren Tunalı x, Ertuğrul Kurtuluş x, Mustafa Genç xx (Seçkin Batuhan Fırıncı dk. 86 ?), Hamza Baran Arıkan x (Hasan Ayaroğlu dk. 46 x)

Goller: Mehmet Alaeddinoğlu (dk. 30), Mansur Çalar (dk. 50) (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Kerem Çağatay, Cenk Kaplan, Mansur Çalar, Mehmet Alaeddinoğlu, Mustafa Seyhan (Amed Sportif Faaliyetler), Ertuğrul Kurtuluş, Seçkin Batuhan Fırıncı (Bursaspor)