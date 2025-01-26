TFF 2. Lig Beyaz Grup 19. haftada Altınordu, konuk ettiği Kepezspor ile 1-1 berabere kaldı.
Hakemler: Ramazan Haymana, Osman Baruk, Turan Çelik
Altınordu: Serhat Öztaşdelen, Alper Tursun, Eren Tokat, Yusuf Sahin Örnek, Kaan Baysal (Emir Can Gencel dk. 83), Burak Gültekin, Ali Çırak, Emre Aydınel (Ege Arslan dk. 71), Uğur Çetinkaya (Koray Dağ dk. 90), Hüseyin Bulut, Kaniwar Uzun (Furkan Yöntem dk. 90)
Teknik Direktör: Ersan Parlatan
Kepezspor: Kağan Arıcan, Anıl Şahin (Efe Arda Koyuncu dk. 62), Onur Karakabak, Harun Toprak, Zafer Göktuğ Erdem, Muzaffer Kocaer (Reşat Yavuzay dk. 90), Furkan Çil, Aykut Uluç, Melik Derin (Rüstem Yiğit Yıkılmaz dk. 62), Ahmet Hakan Demirli (Ramazan Efecan Gülerce dk. 90), Cerem Talha Dinçer
Teknik Direktör: Kerem Şeras
Goller: Uğur Çetinkaya (dk. 64) (Altınordu), Rüstem Yiğit Yıkılmaz (dk. 90+7) (Kepezspor)
Sarı kartlar: Hüseyin Bulut, Ali Barak (Altınordu), Muzaffer Kocaer (Kepezspor)