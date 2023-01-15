TFF 2. Lig 20 hafta karşılaşmasında kendi evinde Nazilli Belediyespor’u ağırlayan Afyonspor, rakibi ile 1-1 berabere kaldı.
TFF 2. Lig 20 hafta karşılaşmasında kendi evinde Nazilli Belediyespor’u ağırlayan Afyonspor, rakibi ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Zafer
Hakemler: Sinan Özcan xx, Hüseyin Can xx, Mehmet Dura xx
Afyonspor: Anıl Atağ xx, Alper Tursun xx, Şiyar Kepir xx, Eren Tokat xx, Kaan Baysal xx (Berat Tosun dk. 90 ?), İlke Tankul xx (Ege Özkayımoğlu dk. 62), Olcay Şahan xx, Uygar Mert Zeybek x (Muhammet Mustafa Özbay dk. 62 ?), Eray Akar xx, Muhammet Mahmut Emir xx, Yavuz Selim Tek x (Hüseyin Atakan Üner dk. 62 x),
Nazilli Belediyespor: Zekeriya Tokayan xx, Mehmet Ersavaş xx, Furkan Apaydın xx, Mert Özyıldırım xx (Nuh Aşkın dk. 90 ?), Mert Er Estik xx, Şükrü Kaan Kılıçaslan xx (Bertuğ Bayar dk. 68?), Emre Toptan x, Bilal Ceylan x (Erdem Özcan dk. 83 ?), Hakkı Can Aksu xx, Berkay Aydoğmuş xx (Nurettin Çağlar dk. 68 ?), Anıl Arıcıoğlu xx Doğukan Nelik dk. 83 ?)
Goller: Eren Tokat (dk. 77) (Afyonspor), Berkay Aydoğmuş (dk. 55) (Nazilli Belediyespor)
Sarı kart: Emre Toptan (Nazilli Belediyespor)
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