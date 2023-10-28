TFF 2. Lig 11. haftasında Afyonspor, sahasında ağırladığı Karacabey Belediyespor’u 1-0 mağlup etti.
Hakemler: Sinan Özcan, Bülent Korkmaz, Çağrıcan Pazarcıklı
Afyonspor: Boran Güngör, Ali Mert Aydın, Batuhan Çakır, Süheyl Çetin, Serdar Güncü, Savaş Yorulmaz (Anıl Gözütok dk. 53), Ergün Keleş (Eray Akar dk. 76), Kerem Kaya, İsmail Hakkı Doğan (Emre Dayan dk. 88), Mehmet Alaeddinoğlu (Muhammet Mustafa Özbay dk. 88), Muhammet Enes Erdem
Karacabey Belediyespor: Hüseyin Arslan, Fatih Tultak, Selimcan Temel (Onur Öztonga dk. 46), Mehmet Bağlı, Ersel Aslıyüksek, Ömer Faruk Yücel (Berat Satılmış dk. 46), Ali Aydemir (Namık Barış Çelik dk. 74), Abdullah Balıkuv (Özgür Güler dk. 74), Alperen Özşahin, Ahmet Memiş, Sinan Akaydın (Ömer Asaf Sebirli dk. 46)
Gol: Süheyl Çetin (dk.22) (Afyonspor)
Sarı kartlar: Eray Akar, Kerem Kaya (Afyonspor)