TFF 2. Lig karşılaşmasında evinde Bayburt Özel İdare Spor’u ağırlayan Afyonspor rakibi 1-0 mağlup etti.
TFF 2. Lig karşılaşmasında evinde Bayburt Özel İdare Spor’u ağırlayan Afyonspor rakibi 1-0 mağlup etti.
Stat: Zafer
Hakemler: Demokrat Özgür Günaş xx, Mustafa Tosun xx, Furkan Yağlı xx
Afyonspor: Anıl Atağ xx, Alper Tursun xx, Şiyar Kepir xx, Eren Tokat xx, Ali Aydemir xx, Kaan Baysal xx (Melih Şencan dk. 83 ?), Olcay Şahan xx, Muhammet Mustafa Özbey xx (Atakan Üner dk. 46 x), Ege Özkayımoğlu x (Berat Tosun dk. 74 ?), Muhammet Mahmut Emir xx, Yavuz Selim Tek xx (Furkan Şahin dk. 74 ?)
Bayburt Özel İdare Spor: Yunus Emre Kırdal xx, Mustafa Yiğit Turgut xx, Burak Bozbey xx, Ali Ateş xx, Furkan Özdemir xx (Volkan Pala dk. 77 x), Kubilay Eren Şahin xx (Ali Kemal Yılmaz dk. 62 ?), Cumhur Yılmaztürk xx, Yüksel Şişman xx (Cihan Avcu dk. 62 ?), Mahmut Boz xx, Cevat Kuy xx (Talha Erdoğan dk. 88 ?), Okan Sarı xx,
Gol: Kaan Baysal (dk. 14) (Afyonspor)
Sarı Kart: Ege Özkayımoğlu, Atakan Üner, Emre Dayan, (Afyonspor), Yüksel Şişman, Cumhur Yılmaztürk, Cevat Kuy (Bayburt Özel İdare Spor)
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