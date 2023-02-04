TFF 2. Lig 23. haftasında Afyonspor sahasında karşılaştığı Batman Petrolspor’u 1-1 berabere kaldı.
TFF 2. Lig 23. haftasında Afyonspor sahasında karşılaştığı Batman Petrolspor’u 1-1 berabere kaldı.
Stat: Zafer
Hakemler: Bayram Başkan xx, Emrah Akkaya xx, Çağrı Yıldırım xx
Afyonspor: Anıl Atağ xx, Alper Tursun xx, Mete Yıldız xx, Şiyar Kepir xx, Eren Tokat xx, Kaan Baysal x (İsmail Doğan dk. 73 ?), İlke Tankul x (Uygar Mert Zeybek dk. 73 ?), Olcay Şahan xx (Melih Şencan dk. 90 ?), Eray Akar xx (Emir Aktürk dk. 90 ?), Muhammed Mustafa Özbay x (Burak Topçu dk. 83 ?), Muhammet Mahmut Emir xx
Batman Petrolspor: Cihan Şentürk xx, Ebu Sıddık Çelik x (Melih Kılıç dk. 67 ?), Okan Toprak xx, Hüseyin Çolak x (Mehmet Tuğrul Başkan dk. 83 ?), Şahin Şafakoğlu xx, Ferdi Konak xx, Yusuf Onur Arıkan xx, İlter Ayyıldız xx, Mahmut Boz x (İsmail Zehir dk. 74 ?), Ozan Karabacak x (Serdar Göncü dk. 46 x) , Tuncay Fındıkçı x (Mahsun Çapkan dk. 46 x)
Goller: Eray Akar (dk. 29) (Afyonspor), Şahin Şafakoğlu (dk. 90+5) (Batman Petrolspor)
Sarı kartlar: Eray Akar, Burak Topçu, Eren Tokat, Anıl Atağ, Şiyar Kepir, Kaan Baysal (Afyonspor), Hüseyin Çolak, Yusuf Onur Arıkan (Batman Petrol Spor)
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