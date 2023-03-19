TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. haftasında evinde Afyonspor evinde karşılaştığı Esenler Erokspor’a 3-0 mağlup oldu.
Stat: Zafer
Hakemler: Murat Türkoğlu xx, İsmail Ertunç xx, Giray Kara xx,
Afyonspor: Anıl Atağ xx, Alper Tursun xx, Şiyar Kepir xx, Eren Tokat xx, Kaan Baysal x (Muhammet Mustafa Özbay dk. 79 x), İlke Tankul xx, Olcay Şahan xx, Uygar Mert Zeybek x (Ege Özkayımoğlu dk. 79 ?), Hüseyin Atakan Üner xx (Melih Şencan dk. 90 ?), Eray Akar xx, Muhammet Mahmut Emir x
Esenler Erokspor: Bekir Demircan xx, Sertaç Çam xx (Zahit Fındık dk. 88 ?), Abdurrahman Emir Alagöz xx, Alper Karaman xx (Özcan Aydın dk. 87 ?), Berk İsmail Ünsal xx (Serdar Deliktaş dk. 87 ?), Onur Eriş x (Serhat Baştan dk. 81 ?), Serdar Cansu xx, Enes Kayar x, Yusuf Akyel x (Kadir Kaan Yurdakul dk. 76 ?), Burak Kavlak x, Eşref Kaan Yurdakul xx
Goller: Alper Karaman (dk. 71), Sertaç Çam (dk. 78), Zahit Fındık (dk. 90+5) (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Muhammet Mahmut Emir (Afyonspor), Burak Kavlak, Enes Kayar, Onur Eriş (Esenler Erokspor)