TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 24Erzincanspor sahasında konuk ettiği Uşakspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti.
Hakemler: Enes Kanpara, Cankut Gönenç, Ramazan Ufuk Avdaş
24Erzincanspor: Hüseyin Koç, Kamil İçer, Özkan Yiğiter, Ziya Alkurt (dk. 87 Oğuz Han Aynaoğlu), Çınar Tarhan (dk. 65 Bahadır Taşdelen), Yunus Tarhan (dk. 65 Gökhan Payal), Muhammed Enes Yılmaz (dk. 82 Kubilay Yılmaz), Yusuf Onur Arıkan, İlker Günaslan, Hasan Kaya (dk. 87 Ali Sefer), Gençer Cansev,
Uşakspor: İbrahim Bağcı, İsmet Kavuştu, Oğulcan İnanç (dk. 85 Alperen Kahraman), Şamil Başaran, Ahmet Hakan Şahin (dk. 77 Aras Aydın), İbrahim Çağrı Oğuz (dk. 77 Kerem Sercan Kaya), Ömer Faruk Çalışkan (dk. 85 Eray Gürcan), Gökmen Aydoğdu (dk. 63 Cem Aktaş), Tolga Çokkoşan, Sertan Yiğenoğlu, Ömer Gür
Goller: Yusuf Onur Arıkan, Bahadır Taşdelen (24Erzincanspor)
Sarı kartlar: Gökhan Payal (24Erzincanspor), Ahmet Hakan Şahin, Oğulcan İnanç (Uşakspor)