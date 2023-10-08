TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 7. haftasında 24Erzincanspor sahasında konuk ettiği Sarıyer ile 2-2 berabere kaldı.
Hakemler: Lütfullah Aslan, Mustafa Yüksel, Şükrü Çavcı
24Erzincanspor: Erdi Yokuşlu, Kamil İçer, Furkan Işıkdemir, Özkan Yiğiter (dk. 73 Yunus Tarhan), Çınar Tarhan (dk. 79 Hasan Kaya), Oğuzhan Sivrikaya (dk. 46 Oğuz Han Aynaoğlu), Muhammed Enes Yılmaz (dk. 90 Kubilay Yılmaz), Yusuf Onur Arıkan, İlker Günaslan, Gençer Cansev (dk. 46 Gökhan Payal) , Bahadır Taşdelen
Sarıyer: Philipp Alexander Angeler, Anıl Şahin, Sedat Dursun, Umut Bulut (dk. 71 Eray Ataseven), Taha Dönmez, Osman Tarık Çamdal, Oğuzhan Akgün (dk. 85 Uygar Mert Zeybek), Hakan Özmert, Fatih Selimhan Solmaz, Cuma Menzine, Saruhan Fındıkçı (dk. 90 Baran Engül)
Goller: Oğuzhan Akgün, Baran Engül (Sarıyer), Bahadır Taşdelen, Kamil İçer (24Erzincanspor)
Sarı kartlar: Hakan Özmert, Oğuzhan Akgün, (Sarıyer), İlker Günaslan, Bahadır Taşdelen, Furkan Işıkdemir (24Erzincanspor)