TFF 2. Lig Beyaz grupta İnegölsporu kendi evinde ağırlayan 24Erzincanspor, maçı 2-1 kazanarak ligdeki puanını 7’e yükseltti. Karşılaşmanın 43’ncü dakikasında İnegölspordan Ömer Faruk Ermeç kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

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