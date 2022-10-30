Erzincan’da 19 araç sürücüsüne 17 bin 784 lira ceza kesildi

Erzincan’da 19 araç sürücüsüne 17 bin 784 lira ceza kesildi

TFF 2. Lig Beyaz Grup’un 12. haftasında 24Erzincanspor evinde ağırladığı Bursaspor’u maçın ikinci yarısında Maksut Taşkıran’ın attığı iki golle 2-0 yendi. 24Erzincanspor karşılaşmanın ilk yarısında kazandığı penaltıyı gole çeviremedi. 24Erzincanspor Bursaspor karşısında aldığı galibiyetle ligdeki puanını 18’e çıkardı.

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