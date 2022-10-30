TFF 2. Lig Beyaz Grup’un 12. haftasında 24Erzincanspor evinde ağırladığı Bursaspor’u maçın ikinci yarısında Maksut Taşkıran’ın attığı iki golle 2-0 yendi. 24Erzincanspor karşılaşmanın ilk yarısında kazandığı penaltıyı gole çeviremedi. 24Erzincanspor Bursaspor karşısında aldığı galibiyetle ligdeki puanını 18’e çıkardı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup’un 12. haftasında 24Erzincanspor evinde ağırladığı Bursaspor’u maçın ikinci yarısında Maksut Taşkıran’ın attığı iki golle 2-0 yendi. 24Erzincanspor karşılaşmanın ilk yarısında kazandığı penaltıyı gole çeviremedi. 24Erzincanspor Bursaspor karşısında aldığı galibiyetle ligdeki puanını 18’e çıkardı.
Stat: 13 Şubat Şehir
Hakemler: Burak Taşkınsoy xxx, Sedat Etik xxx, Şafak Nalbantoğlu xxx
24Erzincanspor: Hayrullah Mert Akyüz xxx, Yunus Emre Çakır xxx (dk.90 Ömer Esenkaya?), Ali Yavuz Kol xxx (dk.90 Yücel Candemir ?), Muhammed Samed Karakoç xxx, Mete Sevinç xx, Maksut Taşkıran xxx (dk. 86 Birhan Vatansever ?), Sefa Narin xx, Canberk Dilaver xx, Yasin Dülger xxx (dk.90 İlker Günaslan ?), Enes Yılmaz xx, Mustafa Batuhan Altıntaş xx (dk. 86 Sinan Akaydin ?)
Bursaspor: Deniz Aydın x, Abdullah Tazgel x (dk. 68 Tuğhan Yıldız x), Furkan Emre Ünver x, Ozan İsmail Koç x (dk.68 Deniz Dirk Knibbe x), Hasan Ayaroğlu x (dk. 85 Bilal Güney x), Berat Altındiş xx (dk.68 Barış Dalkıran x), Ertuğrul Kurtuluş xx, Kerem Kök xx, Samet Bozkurt xx, Mustafa Genç x (dk. 85 Eren Tunalı ?), Emre Tepegöz xx
Goller: Dk. 54, 82 Maksut Taşkıran (24Erzincanspor)
Sarı Kartlar: Ozan İsmail Koç, Hasan Ayaroğlu, Mustafa Genç, Emre Tepegöz (Bursaspor)
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