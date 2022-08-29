TFF 2. Lig A grubunda sezonun ilk maçında 24Erzincanspor yeni yapılan 13 Şubat Şehir Stadında Tarsus İdman Yurdu’nu konuk etti. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın da 90 dakikasını izlediği maç 1-1 beraberlikle sona erdi.

TFF 2. Lig A grubunda sezonun ilk maçında 24Erzincanspor yeni yapılan 13 Şubat Şehir Stadında Tarsus İdman Yurdu’nu konuk etti. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın da 90 dakikasını izlediği maç 1-1 beraberlikle sona erdi.

Karşılaşma öncesi yapımı yeni tamamlanan Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı’na gelen Binali Yıldırım, takımın forma ve ürünlerinin yer aldığı Store 24 mağazasını ziyaret etti. Yıldırım, stada girerken taraftarlar tarafından kesilecek kurbanı bağışlayarak kesilmemesini istedi. Statta taraftara seslenen Yıldırım, kentte güzel bir gün yaşandığını ve sezonun açılışında ilk karşılaşmanın muhteşem bir statta gerçekleştiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Buradaki ilk karşılaşmada 24Erzincanspor ile Tarsus İdman Yurdu karşılaşacaklar. Sizden isteğim stadyumu sezon boyunca şenlendirin. Burası daima canlı olarak yaşasın. Sadece futbol değil, burada sporun her türlüsünü yapacak imkanlar var. Burası ona göre yapıldı. Yürüyüş, judo ve diğer sporların hepsi mevcut hayırlı uğurlu olsun."

Yıldırım, stadın Erzincan’a kazandırılması için talimat veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve emeği geçenlere de teşekkür etti.

Stat: 13 Şubat Şehir Stadı

Hakemler: Erdem Mertoğlu xx, Sezgin Şahbaz xx, Metin Yalçın xx

24 Erzincanspor: Umut Kaya, Yunus Emre Çakır, Muhammed Samed Karakoç xx (dk. 88 Yekta Sönmez ?), Sinan Akaydin x (dk. 46 Mustafa Batuhan Altıntaş xxx), Emirhan Demir, Sefa Narin x (dk. 76 Maksut Taşkıran x), Ömer Esenkaya, Yasin Dülger, Yücel Candemir xx (dk. 58 İbrahim Can Köse xx), Enes Yılmaz, Burak Aydın x (dk. 58 Birhan Vatansever ?)

Tarsus İdman Yurdu: Abdulaziz Demircan, Cengiz Ötkün xx (dk. 90 Abdussamed Karnuçu ?), Halil İbrahim Tuna xx (dk. 82 Yılmaz Can Taşkıran ?), Alperen Pak x (dk. 75 Oğuzhan Kayar x), Fatih Selimhan Solmaz, Uğur Utlu, Gökhan Meral, Azad Filiz, Taha Balcı xxx (dk. 82 Artun Akçakın x), Volkan Altınsoy, Sefa Durmuş.

Goller: Dk. 46 Taha Balcı (Tarsus İdman Yurdu), dk. 71 Batuhan Altıntaş (24Erzincanspor)

Sarı Kartlar: Yasin Dülger, Burak Aydın (24Erzincanspor), Cengiz Ötkün, Fatih Selimhan Solmaz (Tarsus İdman Yurdu)