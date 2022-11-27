13 Şubat Şehir stadyumunda oynanan karşılaşmayı Süleyman Bahadır, Serdar İla ve Cankut Gönenç üçlüsü yönetti. Maçın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçerken 37. dakikada Sivas Belediye Spor Furkan Sağman’ın golüyle 1-0 öne geçti. Yediği golün ardından atağa geçen 24Erzincanspor 44’ncü dakikada Maksut Taşkıran’ın attığı golle beraberliği yakaladı. İlk yarı 1-1’lik skorla sona erdi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’un 16. haftasında 24Erzincanspor evinde ağırladığı Sivas Belediye Spor ile 1-1 berabere kaldı.

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